Se conocen los horarios de verano en el Programa de Actividades Fisicas
La dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda los nuevos horarios de verano para el programa de actividades físicas, que se desarrolla en distintos ámbitos de la ciudad y el partido:
– PLAYON ADULTOS MAYORES
Martes y jueves 8:00 hs.
– PLAYON ADULTOS
Lunes y jueves 20:00 hs.
– PARQUE GRAL. SAN MARTÍN
Martes y jueves 20:00 hs.
– FRENCH
Lunes y miércoles 7:30 hs.
– EL PROVINCIAL
Lunes y miércoles 8:30 hs.
– DUDIGNAC
Martes 8.00 hs.
– PATRICIOS
Martes y jueves 8:30 hs.
– LA NIÑA
Miércoles 7:30 hs
– NAON
Jueves 8:00 hs.
