Se conocen datos del cierre de la campaña de soja 25/26

Durante la campaña 2025/26 se sembraron 16,8 MHa de soja, lo que representa una merma del 8,7 % respecto a la campaña 2024/25 y un 1,3 % menor en comparación con el promedio de las últimas 5 campañas (U5C: 17,02 MHa).

En síntesis, es un informe dado a conocer por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, detalla que «la humedad superficial durante ventana de siembra fue óptima tanto para la soja de primera como para la de segunda en la mayor parte del área agrícola, con excesos hídricos sobre el Centro de Buenos Aires donde la falta de piso complicó las labores.

Tras un inicio de verano bajo estrés hídrico que comprometió el comienzo del período crítico de la soja de primera y el crecimiento inicial de la soja de segunda, las precipitaciones de febrero, aunque espacialmente heterogéneas, permitieron recuperar la humedad del perfil del suelo y garantizar una adecuada condición hídrica durante la etapa final de definición del rendimiento.

El otro dato del informe es el rinde promedio nacional, que fue de 31,3 qq/Ha. Si se lo compara con campañas anteriores, se detalla que hay un aumento del 9% en comparación promedio de las las ultimas cinco campañas, excluyendo la 2022/23. La producción total nacional se ubica en 50,1 MTn, 200.000 toneladas inferior a la previa campaña, informaron.

En cuanto a la cadena se espera una contribución de la misma a la economía argentina de USD 19.106 millones de producto bruto sojero. Esto representa un aumento del 19% en comparación con el valor del ciclo pasado. Adicionalmente, generaría exportaciones por USD 21.192 millones (+2% i.c.) y USD 7.534 millones por recaudación fiscal devengada por la campaña (+28% i.c.) como resultado del aumento de los precios de soja y subproductos