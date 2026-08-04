Con la voz del suelo como protagonista, Se desarrolla el 34| Congreso de Aapresid en Rosario

Con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector agroindustrial, productores, empresas, especialistas y periodistas, quedó oficialmente inaugurado el 34.º Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, que se desarrolla hasta el jueves 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario.

El acto contó con la participación del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el Intendente de Rosario, Pablo Javkin; el Presidente de Aapresid, Marcelo Torres; el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman; y la Directora Adjunta del Programa Prospectiva de Aapresid, Carolina Meiller.

“En un contexto global bajo un nuevo orden mundial, los países exportadores de alimentos y energía tenemos más poder de negociación y oportunidades”.

El Presidente de Aapresid, Marcelo Torres, dio la bienvenida a los asistentes y centró su intervención en los desafíos que enfrenta el sector agropecuario, las transformaciones del escenario internacional y las oportunidades que se abren para la Argentina como proveedora de alimentos y energía.

“En un contexto global fragmentado y bajo un nuevo orden mundial, los países exportadores de alimentos y energía, tenemos más poder de negociación y nuevas oportunidades. En este contexto, no es buena idea seguir discutiendo en Argentina las mismas cosas de hace 50 años, ni con la misma estructura”.

“Estamos construyendo los cimientos para una economía ordenada, pero también tenemos que saber cómo podemos insertarnos y capturar oportunidades en este nuevo mundo. El Congreso es una instancia ideal para dar esas discusiones”, señaló.

Torres también destacó la necesidad de fortalecer la articulación público-privada de calidad y la importancia de transformar la producción primaria: “Tenemos que tener una clara política de generar valor en lo que hacemos”.

“Un espacio donde se genera encuentro y donde se debate la agenda estratégica del sector más dinámico de la economía argentina”

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, agradeció a Aapresid por confiar nuevamente en Expoagro para acompañar la organización del encuentro y destacó los tres objetivos centrales del Congreso.

“El primero es marcar la agenda estratégica del futuro. Durante estos tres días se debatirán ideas, tecnologías y prácticas que definirán el rumbo de la agroindustria argentina. Aquí no solo se analizan los desafíos que vienen: aquí se construye el futuro del sector”, afirmó.

“El segundo objetivo es fortalecer al sector más dinámico de la economía argentina. El agro ha demostrado, una y otra vez, su capacidad de innovar, adaptarse y generar desarrollo. Este Congreso es una muestra de ese espíritu transformador que caracteriza a toda la cadena agroindustrial”, agregó.

Sobre el tercero, explicó: “Es generar el encuentro. Reunir en un mismo lugar a productores, empresas, instituciones, especialistas y referentes de toda la cadena para compartir conocimientos, generar vínculos y crear nuevas oportunidades”.

“Aapresid representa una de las principales fortalezas del campo argentino”.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, destacó el papel de Aapresid en la transformación de los sistemas productivos y la importancia de generar condiciones para que el sector continúe creciendo.

“Aapresid representa una de las principales fortalezas del campo argentino: la capacidad de los productores para identificar problemas, compartir conocimiento, adoptar nuevas tecnologías y transformar sistemas productivos”, señaló Iraeta.

“Argentina tiene que discutir un modelo de desarrollo que pasa por la inversión en infraestructura para el interior del país”

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, celebró el regreso del Congreso Aapresid a la ciudad y destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo con una mirada federal. “Claramente, el conflicto federal tiene mucho que ver con la infraestructura, y la infraestructura es básica para poder desarrollarse. La Argentina tiene que discutir un modelo de desarrollo que, sin lugar a duda, pasa mucho por qué inversión en infraestructura vamos a hacer en el interior del país”, expresó.

“Rosario vuelve a abrir los brazos a quienes vienen a debatir el futuro del campo”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, celebró la recuperación de Rosario y destacó el perfil productivo de la provincia. “Me llena de orgullo poder sentir que esta ciudad se vuelve a poner de pie y le vuelve a abrir los brazos, en este caso y en este Congreso, a empresarios, a productores, a científicos que vienen a debatir el futuro del campo. En Santa Fe nos gusta decir que acá tenemos la provincia más productiva de la República Argentina”, afirmó.

“Este año, el Congreso nos convoca a escuchar el suelo para construir futuro”

La directora adjunta del Programa Prospectiva de Aapresid, Carolina Meiller, presentó los principales contenidos y experiencias que integran la edición 2026 y adelantó: “Este año, el Congreso nos convoca bajo una consigna clara, que es escuchar el suelo. Para tomar mejores decisiones, para hacer mejor ciencia y para construir futuro, primero hay que saber escuchar”.

Durante tres jornadas, el Congreso ofrecerá más de 150 charlas organizadas en nueve ejes temáticos, diez auditorios en simultáneo y un hall comercial integrado por más de 100 expositores de distintos segmentos de la cadena agroindustrial.

Durante la inauguración también estuvieron presentes, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo; el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich; la presidente de SENASA, María Beatriz Giraudo; el presidente de INASE, Martin Famulari; el Ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini; el Ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso; miembros del Grupo Clarín, La Nación y del directorio de Exponenciar.

También acompañaron el acto: diputados nacionales y provinciales; la Mesa de Enlace, directivos de instituciones y entidades agropecuarias y se destacó la presencia de autoridades internacionales: el Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Muhammad Ibrahim; los Presidentes de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola de Brasil, Uruguay, y Chile y los Embajadores de Países Bajos, India, Marruecos, Costa Rica.