Se conoce cual es la Perspectiva climática para los próximos siete días

Debido al paso de un frente en los días previos, la perspectiva comenzará con tiempo fresco y posiblemente lloviznoso, pero los vientos del trópico volverán con rapidez, produciendo tiempo caluroso sobre el norte del área agrícola, mientras el centro y el sur observarán registros más moderados.

El paso de un frente de tormenta producirá precipitaciones con una distribución muy contrastante. Una franja con precipitaciones moderadas a abundantes correrá en diagonal partiendo del NOA, extendiéndose sobre el este de Cuyo y finalizando su recorrido sobre el sur de la Región Pampeana, mientras la mayor parte del área agrícola recibirá aportes moderados a escasos.

AUMENTO DE LA TEMPERATURA, DANDO PASO A LLUVIAS DE MUY VARIADA INTENSIDAD, CON FOCOS SOBRE EL NORDESTE Y EL SUR DEL ÁREA AGRÍCOLA, SEGUIDAS POR UN DESCENSO TÉRMICO.

Los vientos polares, que acompañarán el paso del frente, producirán el descenso de la temperatura sobre la mayor parte del área agrícola, pero con bajo riesgo de heladas, y sin alcanzar su porción norte, que permanecerá en el dominio de la circulación tropical.