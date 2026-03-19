Se completaron todos los cursos de la Universidad Popular

La Universidad Popular “Arturo U. Illia” volvió a demostrar el marcado interés de la comunidad en sus propuestas formativas, al completar la totalidad de los cupos disponibles para el ciclo 2026, a poco de haberse iniciado el período de inscripciones, informaron desde la Dirección de Educación municipal.

El mismo contó con una masiva concurrencia de vecinos que se acercaron a anotarse, lo que derivó en que todos los cursos y talleres ofrecidos alcanzaran rápidamente su capacidad máxima, reflejando el valor que la comunidad le asigna a estos espacios de formación gratuita.



La propuesta incluía una amplia variedad de opciones en oficios, tecnología, arte y formación financiera, distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, se encontraban talleres como Costura Inicial, Bordado, Computación, Tapicería, Artes Mixtas, Albañilería y Reciclado Textil, además de Teatro para Adultos en el barrio Luján y diversas capacitaciones en el Centro Socio Productivo San Cayetano.

Esta nueva edición de la ya tradicional iniciativa reafirma su consolidación como una herramienta clave para la capacitación y el desarrollo personal, evidenciando una vez más el compromiso de los vecinos de Nueve de Julio con la formación y el aprendizaje.