Se abre la inscripción a las Becas Municipales 2026

La dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que entre los días 1 y 19 del mes de diciembre, se hallará abierta la inscripción para las Becas Municipales 2026.

Las planillas para tramitar el beneficio estudiantil para los niveles primario, secundario, terciario y universitario, como así también las renovaciones, podrán retirarse en las fechas indicadas, en las oficinas de la cartera, sitas en calle Robbio 322, en el horario de 8 a 13 hs.

Es importante destacar que las localidades del partido deberán solicitar la planilla con la trabajadora social que asiste a la localidad y que, en todos los casos, pasada la fecha, no se entregarán planillas, medida que regirá sin excepción.