Scioli quiso mostrar el flujo de turistas en este fin de semana largo con una foto de 2024
El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en las últimas horas en Mar del Plata para hacer una recorrida y hablar con operadores del sector. Allí destacó: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”. Para demostrar este flujo turístico, reposteó en su cuenta de X una publicación que mostraba “la Ruta 2 colapsada” de autos. Pero la foto, según demostraron otros usuarios de la red social, fue tomada en marzo de 2024, en el fin de semana largo por Semana Santa.
https://twitter.com/Trumperizar/status/1991872829651144799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991872829651144799%7Ctwgr%5Ec8c11fd2f41481875a1db5724adeaeeaccbe5664%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTrumperizar%2Fstatus%2F1991872829651144799
Deja un comentario