Scioli quiso mostrar el flujo de turistas en este fin de semana largo con una foto de 2024

El secretario de Turismo y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en las últimas horas en Mar del Plata para hacer una recorrida y hablar con operadores del sector. Allí destacó: “Estamos superando todas las expectativas. Saben que soy un hombre de fe, pero esto es espectacular y se replica en todos los puntos del país con porcentajes de ocupación que llegan al 90%”. Para demostrar este flujo turístico, reposteó en su cuenta de X una publicación que mostraba “la Ruta 2 colapsada” de autos. Pero la foto, según demostraron otros usuarios de la red social, fue tomada en marzo de 2024, en el fin de semana largo por Semana Santa.

El posteo que retuiteó Scioli fue hecho por el usuario Mati Smit, que en su “bio” se define: “Dios ante todo – derecha – mileísta”. En la publicación, realizada a las 11.14 de este viernes, escribió: “Ruta 2 hacia la Costa totalmente colapsada, los autos no avanzan hace 3 horas, récord de turistas. Gestión Javier Milei”.DIB

https://twitter.com/Trumperizar/status/1991872829651144799?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991872829651144799%7Ctwgr%5Ec8c11fd2f41481875a1db5724adeaeeaccbe5664%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTrumperizar%2Fstatus%2F1991872829651144799