San Martín, el Club que hoy 18 de junio cumple 85 años y no para de crecer

Hoy 18 de junio el Club Atlético San Martin arriba a su 85º aniversario y en ese marco su Comisión Directiva realizo un balance de su historia y de su presente.

Daniel Farias, presidente de Club San Martin, acompañado de su vice presidente, Gonzalo Marti y Roberto Rongvaux, tesorero de la institución santa, en rueda de prensa delinearon aspecto del Club de la Av. 25 de Mayo y Pueyrredon.

Por la institución pasan diariamente entre 800 y 1000 personas en las distintas disciplinas deportivas, eso ha demandado generar distintos espacios, entre ellos se anunció la construcción de vestuarios para local, visitantes y árbitros para dotar a la Cancha Secundaria de futbol «Salvador Marrafino», la que le permitirá al fútbol infantil y al fútbol femenino contar con vestuarios propios.

A su vez remarcaron que en el último tiempo se han realizado distintas obras como iluminación, refacciones en los vestuarios de la cancha principal, en El Hockey también se procedió a reacondicionar el predio, vestuarios y dotar de mayor iluminación a la cancha.

En el tenis se ha realizado un mejoramiento y cuidado de las seis cancha, y actualmente se realiza el recambio del techo de paja por una de chapa, entre otros aspectos que generan una mayor comodidad a los deportistas del club y para el trabajo de los colaboradores.

En la institución, hoy se cuenta con Tenis, Hockey, Patín, Vóley, bochas y fútbol, tanto en menores como adultos. Además se cuenta con escuelas de estos deportes que se practican en el Club.

https://youtu.be/2faw1uH7-YE