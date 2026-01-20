San Clemente: huían tras robar una moto y chocaron en una estación de servicio

Un operativo policial realizado en San Clemente del Tuyú permitió desarticular a una pareja sospechada de estar vinculada al robo de motos en la zona. El procedimiento se inició a partir de la denuncia de un turista que advirtió la sustracción de su moto desde el interior de la vivienda donde se encontraba alojado de manera provisoria.

A partir de esa presentación, personal policial desplegó tareas de investigación y rastrillaje que se extendieron durante casi dos días. El vehículo finalmente fue localizado en una estación de servicio ubicada sobre la intersección de las avenidas San Martín y Naval, donde era ocupado por un joven de 18 años y una adolescente de 15.

Al notar la presencia de los efectivos, ambos intentaron escapar a bordo de la motocicleta, pero la huida terminó de manera abrupta cuando impactaron contra la vidriera del comercio, provocando destrozos en el local. Tras abandonar el rodado, continuaron la fuga a pie, aunque fueron alcanzados y reducidos a pocos metros del lugar con la colaboración de la Unidad de Prevención de la Policía Local y personal de otras dependencias.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron guantes y diversas herramientas manuales, elementos que quedaron a disposición de la Policía Científica para su peritaje. La motocicleta, en tanto, fue secuestrada y posteriormente restituida a su propietario.

Intervino la autoridad judicial competente, que dispuso la formación de una causa por el delito de encubrimiento. En ese marco, se ordenó la liberación de la menor por tratarse de una adolescente, mientras que el joven mayor de edad continuó detenido conforme a lo establecido por el Código Procesal Penal.

Fuentes policiales indicaron además que, tras el análisis de registros fílmicos y testimonios recolectados, no se descarta que los aprehendidos estén relacionados con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la jurisdicción.

Fuente: Infocielo