Rutas: comienza la nueva gestión privada en tramos que atraviesan la provincia de Buenos Aires, entre ellos la ruta nacional 5

Se realizó la firma de los contratos correspondientes a la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones y a partir de este miércoles 1 de julio las empresas adjudicatarias asumían la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

Se firmaron los contratos de concesión correspondientes a los Tramos Pampa y Sur-Atlántico-Acceso Sur, integrantes de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que hasta la fecha eran operados por la empresa estatal Corredores Viales SA.

Así, a partir de hoy la empresa Corredor Vial 5 SAU tomará posesión del Tramo Pampa, mientras que la empresa Rutas Sur Atlántico SA hará lo propio en el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, iniciando la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.

El Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján, en la provincia de Buenos Aires, y el empalme con la Ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa. El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

Esta etapa comprende corredores estratégicos ubicados en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, «fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo», destacó Vialidad Nacional.

Empleados

En tanto que los empleados no estaban incluidos en el nuevo contrato por lo que hace al personal de Peaje de las estaciones en ruta nacional 5, mas de 200 en su totalidad entre ellos de 9 de Julio, cercano a 60 empelados, fueron todos despedidos. Mientras que la actual gestion de la concesión estima ocupar un 50% de ellos a los que esta convocando para ocupar los distintos puestos, no solo en cabinas, administración, sino también lo que es ruta y mantenimiento.

«La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100% privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas, dice el comunicado, y agrega: «Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios».