Incendio de un automóvil en ruta nacional 5

A las 20:18 horas de hoy lunes 1 de Junio se alertaba a Bomberos Voluntarios a raíz de un incendio vehicular, a la altura del kilómetro 138 de ruta 5.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 138:800 jurisdicción del partido de Chivilcoy, cuando a raíz de un desperfecto eléctrico en la zona del tablero se generó un incendio de un automóvil Peugeot 405 , color verde, dominio ADP238 , que circulaba en sentido Suipacha-Chivilcoy,conducido por el suipachense Gustavo Leza de 45 años.

Leza logro salir del vehículo sin lesiones , dando aviso a los medios de emergencia.

El llamado alerto a bomberos de Suipacha y Chivilcoy; por cercanías , atacó las llamas del automóvil y parte de la banquina personal de Suipacha., al llegar minutos después la dotación de Chivilcoy se mantuvo en apresto durante el evento.

Intervino Bomberos Voluntarios, policía Comunal de Suipacha, bomberos voluntarios, Sub estación Dardo Garelli y Policía Vial Chivilcoy.

Fuente: Jorge Lasala