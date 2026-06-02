Femicidio en Temperley: pidió auxilio al 911 pero la policía no pudo evitar el crimen

Un hombre fue detenido en Temperley acusado de tomar como rehén a su pareja y asesinarla antes de la llegada de la Policía. La víctima logró dar aviso al 911, pero cuando los efectivos arribaron a la vivienda, la mujer ya se encontraba muerta, según informaron fuentes de la investigación. En una entrevista televisiva, los hermanos de la víctima señalaron que una semana antes había realizado una denuncia por violencia de género.

La mujer fue identificada como Noelia Carolina Romero, de 30 años, quien falleció a raíz de múltiples puñaladas en el tórax y la espalda. En ese contexto, se procedió a la detención del agresor, identificado como Tomás Adrián Núñez, quien presentaba heridas tras autoflagelarse con cortes en el cuello y en ambas muñecas. Fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde se indicó que se encuentra fuera de peligro y estable.

El femicidio ocurrió el sábado, cuando ingresó un llamado al 911 por un conflicto en el que la mujer denunció que había sido secuestrada por su pareja. De inmediato, agentes policiales se dirigieron al domicilio, ubicado en la calle Lavalle al 1700.

Sobre la secuencia de los hechos existen diferentes versiones. Por un lado, se indicó que cuando los efectivos arribaron a la vivienda, la mujer ya estaba muerta. Sin embargo, otros medios difundieron una reconstrucción distinta. Según El Diario Sur, tras el llamado de emergencia, los policías acudieron al lugar e intentaron ingresar, pero fueron atendidos por el hombre, quien aseguró que “estaba todo bien”.