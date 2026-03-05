Ruta 9: chocaron tres camiones y un micro en dos accidentes y hay un muerto y un herido

En dos siniestros ocurridos en horas de la mañana en la Ruta Naiconal 9 a la altura de Baradero, chocaron tres camiones y un micro de larga distancia, y hubo al menos una persona fallecida. El tránsito en la zona quedó completamente cortado y se estaba desviando a la altura del cruce con la Ruta Provincial 191, en cercanías de San Pedro.

El segundo choque

Minutos después, y como consecuencia de la acumulación de vehículos detenidos por el primer accidente, se generó un segundo choque en el kilómetro 150, en dirección a la localidad de Zárate, donde dos camiones colisionaron y una persona resultó herida.

Las unidades de emergencia asistieron a los involucrados y organizaron un desvío hacia la Ruta Provincial 191 para los vehículos pequeños, mientras que los camiones y colectivos permanecieron detenidos.

Por el hecho se reportaban demoras de hasta dos horas desde Rosario para llegar a Buenos Aires.