Ruta 65: Tras despistar con su auto, dio tres tumbos y terminó contra un alambrado

Una mujer y un niño, ambos oriundos de Arribeños, fueron trasladados este martes al Hospital Municipal Ignacio Pirovano de General Arenales luego de protagonizar un violento vuelco sobre la Ruta Provincial 65.

El hecho se dio pasado el mediodía, cuando el Ford en el que viajaban se despistó por causas que aún son materia de investigación. Tras salir de la calzada, el vehículo dio al menos tres tumbos y terminó detenido contra un alambrad.

De acuerdo con las primeras informaciones, no habría intervenido otro vehículo en el hecho, aunque las autoridades continúan trabajando para determinar qué originó el despiste.

Bomberos Voluntarios de General Arenales realizaron un importante operativo para rescatar a los ocupantes. La conductora debió ser extraída del habitáculo con una camilla y trasladada en ambulancia al hospital. Minutos más tarde, una segunda unidad sanitaria llevó al menor, quien se encontraba consciente, aunque en estado de shock.

Si bien trascendió que la mujer integraría una fuerza de seguridad y prestaría servicios en la Patrulla Rural, esa información no fue confirmada oficialmente.

Hasta el momento no se difundió un parte médico sobre el estado de salud de los pacientes, mientras continúan las actuaciones para establecer la mecánica del accidente.