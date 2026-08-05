Del Cono Sur al mundo: Desde los organismos regionales debatieron cómo trabajar en estrategias de innovación conjuntas

La innovación en tecnología regional fue uno de los temas centrales durante la primera jornada de la 34° edición del Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro, que se desarrolla hasta el 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”.

En la Sala Bayer, el panel “INIAs Cono Sur: ¿Cómo escalar la innovación que el agro necesita?” reunió a los máximos referentes de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAs) de Latinoamérica: Silvia Massruhá, presidente de Embrapa (Brasil); Carlos Furche, director nacional de INIA Chile; Miguel Sierra, presidente de INIA Uruguay; Orlando Noldin, director general de Programas de Investigación en IPTA Paraguay; y Nicolás Bronzovich, presidente de INTA (Argentina).

Las propuestas de cada país

Con la moderación por parte de la Pte. de SENASA, Maria Beatriz “Pilu” Giraudo, los funcionarios que participaron del encuentro coincidieron en la importancia de la cooperación regional entre los cinco países y su integración en el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) como instrumento para acelerar la innovación y la transferencia de conocimiento hacia los productores.

A pesar de las particularidades que presenta cada país, el principal desafío que observan es la necesidad de lograr un escalado de la innovación en el agro.

En este sentido, el presidente del INAI Uruguay, Miguel Sierra, mencionó dos dimensiones a tener en cuenta. Una de ellas, puntualizó, la madurez tecnológica, “porque América Latina está en un estado de desarrollo muy primario y hay entender cómo llevar las publicaciones científicas a esa escala”

“Es bueno publicar papers pero es mucho mejor si desarrollamos tecnologías que tengan impacto y transformen la realidad de los productores”, afirmó.

Por otra parte, Sierra también hizo referencia al abordaje integral, el cual, afirmó, “debe tener en cuenta la transferencia de tecnología, la IA, la gobernanza de las plataformas, la propiedad intelectual y el uso de datos, entre otros aspectos”. Además, afirmó que “en cada lugar, el escalado debe ser articulado por actores sociales, políticos, científicos y empresariales que lo hagan efectivo”.

Un aspecto fundamental que destacó la presidente de Embrapa, Silvia Massruhá, fue la necesidad de medir el impacto que puede generar el escalado tecnológico tanto en lo ambiental como en lo social y usar las nuevas tecnologías para gestionar el riesgo y generar una agricultura preventiva.

“Ya no sirven investigaciones que demoren 10 o 15 años en obtener una innovación, porque el mundo camina mucho más rápido que eso, por lo tanto necesitamos que el proceso de investigación e innovación se acelere”, afirmó, a su turno, Carlos Furche, director nacional de INIA Chile.

En cuanto a los desafíos de la transformación digital, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, indicó que “la agenda ya está definida por el mercado”. Sin delegar la responsabilidad del Estado y los organismos públicos, también remarcó el rol que deben tener los privados para “pasar de ser ejecutores de proyectos de investigación a ser plataformas donde la investigación ocurre”.

En el caso de Paraguay, el referente del IPTA Orlando Noldin comentó cómo trabajan en reformular sus políticas para lograr el objetivo de “hambre cero”.

El rol de los INIAs

Desde PROCISUR, los representantes de los cinco INIAs expresaron que se encuentran gestionando plataformas regionales de innovación con actores públicos y privados. “La conexión público privada es clave tanto en la financiación como en las decisiones y los compartimentos de datos e información que se generen”, dijo Sierra.

“La región tiene un potencial enorme si compartimos de forma generosa y con propósito común, las capacidades científico técnicas, empresariales y de políticas que tenemos en la región que, en muchas cosas, son de avanzada en el mundo. Primero tenemos que creer que tenemos ese potencial y después debemos desafiarnos juntos para salir al mundo”, concluyó al respecto el directivo uruguayo.