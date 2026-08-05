Kicillof va por las re-re: los intendentes presionan y Galmarini mueve fichas

Axel Kicillof reunió este lunes a los legisladores que responden a su espacio político. El encuentro tuvo una agenda amplia, pero detrás del repaso parlamentario y de la organización territorial apareció una preocupación que atraviesa al peronismo provincial: cómo conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con las reelecciones indefinidas de los intendentes.

La reunión funcionó como una instancia para ordenar y contener a la tropa propia, en un momento en que el gobernador necesita mantener alineados a sus representantes en la Legislatura y, al mismo tiempo, fortalecer la construcción política del Movimiento Derecho al Futuro.

Durante el encuentro se habló de la agenda legislativa, del trabajo conjunto entre diputados y senadores y de las próximas acciones políticas del espacio. También se repasó la organización de movilizaciones y la construcción territorial que el kicillofismo viene desplegando en distintos puntos de la provincia.

En el Movimiento Derecho al Futuro ya circula una definición tajante sobre el debate por las reelecciones: “El que no quiere reelecciones quiere perder la elección presidencial”, deslizan fuentes del espacio. En esa línea, aseguran que la instrucción ya está dada para impulsar el proyecto presentado, llevarlo al recinto y dejar expuestos a quienes decidan no acompañarlo. “Ya está”, sintetizan en el oficialismo.

El encuentro tuvo además un dato político particular: desde la nueva conformación de la Legislatura, los legisladores del espacio no habían mantenido una reunión de estas características en la Gobernación. Si bien algunos habían compartido encuentros más amplios con Kicillof, esta vez la convocatoria tuvo como objetivo reunir a la tropa propia y comenzar a coordinar una estrategia común.

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes legislativas del espacio, la reunión venía siendo programada desde hacía tiempo y tuvo como uno de sus objetivos ordenar una agenda común entre los representantes del kicillofismo en ambas cámaras. En ese marco, se abordó la marcha prevista para este jueves, la movilización por San Cayetano y el impacto que las nuevas normativas impulsadas por el Gobierno nacional pueden tener sobre la provincia.

SOLO LOS PROPIOS

La convocatoria también tuvo un componente de organización interna. Desde el espacio remarcaron que, con la nueva conformación de la Legislatura, los legisladores no habían mantenido hasta ahora un encuentro de estas características en la Gobernación, más allá de algunas reuniones anteriores con Kicillof en ámbitos más amplios. La reunión permitió así volver a juntar a la tropa propia y avanzar en una coordinación política común.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, la secretaria General de Gobernación Agustina Vila y la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez. También estuvieron los diputados nacionales Hugo Moyano (h) y Jorge Taiana, junto a los legisladores bonaerenses Alejandro Acerbo, José Galván, Ana Luz Balor, Romina Barreiro, Diego Nanni y Silvina Nardini, además de los senadores Jorge “Pitingo” Paredi y Ayelén Durán, entre otros.

En paralelo, una senadora del espacio confirmó a este medio que la discusión sobre las reelecciones forma parte de la agenda que el oficialismo está dispuesto a trabajar en ambas cámaras. “Tema reelecciones estamos totalmente de acuerdo. Iremos viendo cómo lo vamos trabajando en ambas cámaras”, señaló la legisladora consultada, al tiempo que mencionó entre los ejes de trabajo la organización de las movilizaciones, los encuentros seccionales del Movimiento Derecho al Futuro y la coordinación de la agenda legislativa. “La reformar política está en la mira del oficialismo y pretende reglas claras entes de que comience el año electoral”, aseguran en los pasillos legislativos.

La discusión, de todos modos, todavía está abierta. El oficialismo deberá construir acuerdos dentro del peronismo y luego conseguir los votos necesarios en la Legislatura, mientras los distintos sectores del PJ bonaerense mantienen posiciones diferentes sobre el futuro del límite a las reelecciones.

CONTENER A LA TROPA Y FORTALECER EL TERRITORIO

La reunión se produjo mientras Kicillof acelera la construcción del MDF y busca consolidar una estructura política propia que le permita afrontar los próximos desafíos del peronismo bonaerense.

En ese armado, los legisladores ocupan un lugar central. La intención es sostener un trabajo coordinado entre ambas cámaras, mientras el espacio avanza con su despliegue territorial y prepara nuevos encuentros con dirigentes y militantes.

La organización política no se limita a la Legislatura. El kicillofismo comenzó a delinear una serie de actividades en las distintas secciones electorales, con el objetivo de mantener movilizada a su estructura y fortalecer la presencia del gobernador en el territorio.

En ese sentido, la reunión de este lunes fue también una señal hacia adentro: Kicillof busca mantener motivada a su tropa mientras construye una estructura política capaz de acompañar las discusiones que vienen.

Y entre esas discusiones aparece una que puede definir buena parte de la relación entre el gobernador y los intendentes: el límite a las reelecciones.

LA PRESIÓN DE LOS INTENDENTES PONE LAS RE-RE EN EL CENTRO

El debate por las reelecciones indefinidas de los intendentes volvió a ganar espacio en la agenda política bonaerense a partir de la presión de los jefes comunales y de las últimas señales públicas del propio Kicillof.

El gobernador ya planteó que es necesario revisar las restricciones actuales y dejó una definición que volvió a encender la discusión: “Es muy infrecuente que el pueblo no pueda votar a dirigentes cercanos”. Concepto que choca de frente contra un socio estratégico: Sergio Massa.

La frase no fue aislada. En las últimas semanas, el reclamo de los intendentes tomó mayor volumen y comenzó a instalar la necesidad de modificar el esquema que limita a dos los mandatos consecutivos.

Para el oficialismo, el desafío ahora es transformar esa presión territorial en una salida legislativa. El problema es que cualquier modificación requiere acuerdos políticos que, por ahora, no están garantizados.

El proyecto presentado por la senadora Ayelén Durán es uno de los caminos posibles, pero el oficialismo deberá construir primero un consenso dentro del propio peronismo y luego conseguir respaldos adicionales en la Legislatura.

Allí aparece uno de los principales desafíos para Kicillof. La discusión por las re-re puede convertirse en una negociación de mayor alcance, en la que confluyan los intereses de los intendentes, las distintas tribus del peronismo y los sectores de la oposición que eventualmente resulten necesarios para aprobar una reforma.

La presión tiene además un componente territorial. Para los jefes comunales, la discusión no pasa solamente por la posibilidad de volver a ser candidatos: también está en juego la continuidad de las estructuras políticas que gobiernan los municipios.

En ese marco, destrabar las reelecciones podría convertirse para el kicillofismo en una herramienta para sostener aliados y preservar territorios de cara al próximo ciclo electoral.

GALMARINI ACTIVA UNA COMISIÓN Y EL MASSISMO CONSERVA UNA LLAVE POLÍTICA

Mientras Kicillof ordena a sus legisladores y busca construir una estrategia para avanzar con las reelecciones, el massismo también comenzó a mover sus fichas en la Legislatura. Autores de la ley que impide las re-re, el Frente Renovador “no se mueve ni un milímetro de lo que venimos pregonando: esa ley no contará con nuestro apoyo”, afirman en campamento massista.

Malena Galmarini convocó a la Comisión de Reforma Política del Senado para el martes 11 de agosto, que quedó bajo su conducción después de las negociaciones entre los distintos sectores del peronismo por el reparto de las comisiones.

La convocatoria suma un nuevo elemento al escenario político. La comisión tendrá bajo su órbita distintas discusiones relacionadas con las reglas electorales que regirán el próximo proceso electoral, pero su reactivación ocurre justamente cuando las reelecciones indefinidas vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda y Kicillof convocó a sus legisladores para avanzar en la materia.