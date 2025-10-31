Ruta 65: El accidente con tres camiones involucrados, deja como saldo un chofer fallecido

Un grave accidente de camiones tuvo lugar en la madrugada de este viernes en la Ruta 65, específicamente en el kilómetro 306, que pertenece a la jurisdicción de Urdampilleta, del que colisionaron en el impacto inicial involucra dos camiones, posteriormente el tercero se encuentra sobre la cinta asfáltica con la escena y termina volcando y esparciendo su carga

Conformo detallo el sitio FM 10 Bolviar, se trata de camión Volvo 440 con dominio colocado MNH-665, conducido por Jorge Eduardo Javier Constantino, de Luján. Este último, habría sido es colisionado de atrás por camión Mercedes Benz con dominio colocado OCR-324. En este caso, viajaba un acompañante de 58 años Alberto Melera quien pierde la vida, en tanto el chofer, Miguel Ángel Calvo resulta con excoriaciones y golpes si riesgo de vida, ambos procedentes de Coronel Suárez.

El tercer camión involucrado es marca Fiat Way Iveco 480 con dominio colocado TJA-085, que remolcaba un acoplado con dominio RAO-109, el cual vuelca sobre ruta dispersando su carga de maíz, y su conductor Julio Mignaco, con domicilio en Junín, fue trasladado a al hospital Juana G. de Míguens de Urdampilleta por ambulancia de SAME a cargo de la doctora Cáceres. Extraoficialmente se supo que sufrió un fuerte golpe en su pierna derecha y excoriaciones varias, sin riesgo de vida.

En total son cinco las personas involucradas en el mencionado accidente, más el hombre fallecido. Interviene la Fiscalía de Bolívar, a cargo de la doctora Julia María Sebastián.

La calzada estuvo cortada con los trabajos de Policía Científica, y el personal policial ordeno el desvió del tránsito. También se convocó a los Bomberos Voluntarios y asistieron en auxilio ambulancias del SAME que habrían trasladado para su hospitalización a al menos otras dos personas con heridas.