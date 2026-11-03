Ruta 5: Una Pickup se despita en el km 256 y termina en medio del agua

En la tarde de este martes siendo las 15:50 el servicio de Bomberos Voluntarios y de fuerzas de policía, fueron advertidos de un despiste de un vehículo en el km 256 de ruta nacional 5. Al arribar personal del Destacamento de Policía Vial se constata que una pikc up se había despistado y termino volcada dentro del agua.

Conforme información policial, el conductor, un masculino oriundo de la localidad de Temperley, y único ocupante del vehículo, marca Toyota Hilux, color blanca, y que se movilizaba en el sentido Bragado-9 de Julio

El conductor fue atendido por preocupación, pero no sufrió lesiones de consideracion.