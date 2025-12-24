Ruta 5: Detuvieron a dos hombres que transportaban más de 5 kilos de droga e intentaban ingresar a una ciudad

El procedimiento se llevó a cabo durante la jornada de ayer en el marco de un operativo de interceptación vehicular dispuesto sobre rutas y accesos a la ciudad, coordinado con la Secretaría de Seguridad del Municipio, a cargo del Dr. Arturo Pertosa, y supervisado por el Comisario Mayor Miguel Ángel Costa, con apoyo de personal de la Policía Comunal.

Durante el control fue interceptado un automóvil Renault Logan, color gris, dominio AG-935-PW, que circulaba en sentido Buenos Aires – Chivilcoy, conducido por Cristino Vega y acompañado por Victoriano Fernández, ambos con domicilio en CABA.

Al requisar el interior del vehículo, el personal policial logró secuestrar de manera oculta varias bolsas que contenían una sustancia compactada identificada como marihuana, con un peso superior a los 5 kilogramos, además de un envoltorio con cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Ante esta situación, se labraron las actuaciones judiciales correspondientes por infracción a la Ley 23.737, en el marco de una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los dos sujetos quedaron detenidos, mientras que la droga, el dinero y el vehículo fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, interviniendo el Juzgado Federal de Mercedes.

Fuente e imagen: De Chivilcoy