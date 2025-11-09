Ruta 46: Un conductor recibio fuertes lesiones tras la colisionar con su automóvil una casilla rural

Un hombre de 45 años resultó herido este domingo en un accidente en la Ruta Provincial Nº46. El hecho, que tuvo lugar en el kilómetro 246, entre Bragado y 25 de Mayo, se produjo cuando un Toyota Corolla conducido por José Benzo, domiciliado en Bragado, colisionó desde atrás contra una casilla «El Sol». La casilla era remolcada por un tractor Pauny Brioso, al mando de Franco Dunne de 30 años, domiciliado en Ugarte, quien resultó ileso.

A raíz del impacto, Benzo sufrió lesiones y fue trasladado, informándose que se encontraba consciente. El conductor del tractor, Dunne, fue identificado como un Sargento de la policía de caballería de Pilar que se encontraba franco de servicio. Debido al siniestro, la ruta permanece cortada en ambas manos y el personal policial se encuentra desviando el tránsito por un camino rural alternativo.

Personal policial de la Jefatura Comunal de Bragado trabaja en el lugar y se solicitó la intervención de peritos. La Ayudantía Fiscal de Bragado dispuso la extracción sanguínea de rigor para el conductor. Se inició una causa caratulada «Lesiones Culposas», con intervención de la UFI N°4 del Departamento Judicial de Mercedes.

Bragato TV