Rumbo y dirección correcta: Entidades de la agroindustria se expresaron sobre la baja de retenciones a granos

Tras conocerse el anuncio por parte del ministro de economía, Luis Caputo acerca de una baja en granos y subproductos (soja), además de las entidades representantes de productores, otras entidades de la agroindustria se expresaron sobre la decisión del gobierno.

Es el caso de las cuatro Cadenas de Cultivos, quienes días atrás en el Coctel dado, en la lectura de un documento, habían manifestado «no pedimos privilegios ni ayudas especiales, necesitamos seguir removiendo obstáculos para ser más competitivos. Así aprovecharemos las posibilidades que el mundo nos brinda y tendremos la capacidad de crear nuevas oportunidades en beneficio de nuestro país».

Prosiguiendo sobre la decisión del gobierno en una baja, insistieron en que » necesitamos el alineamiento de administraciones provinciales y municipales en este sendero para acelerar nuestro ritmo de crecimiento y expansión económica en el interior productivo.

Por su parte el Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales destacaron el anuncio del Gobierno Nacional sobre la reducción de los derechos de exportación para los principales complejos de granos y subproductos.

La entidad manifiesto que esto se enmarca en el camino hacia una menor presión impositiva sobre el sector agroindustrial, contribuyendo a mejorar la competitividad, fomentar la inversión y fortalecer el rol del campo como motor de la economía argentina.

Celebramos esta decisión como un paso en la dirección correcta; sin embargo, entendemos que el objetivo final debe ser la eliminación total y permanente de los derechos de exportación, un tributo distorsivo que castiga la producción orientada a los mercados externos y debilita la posición de la Argentina frente a otros grandes productores de alimentos, donde las ventas al exterior son incentivadas y no gravadas con impuestos de esta naturaleza.