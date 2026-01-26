Ruidos molestos: Un informe municipal asegura que se secuestraron mas de 10 motocicletas durante el fin de semana

Durante el pasado fin de semana, el ruido de motocicletas con escapes adulterados volvieron a ser la gran molestia nocturna y esto también los vecinos lo hicieron visualizar en redes sociales. En paralelo la Dirección de Transito aseguro que se llevaron adelante distintos operativos de control en distintos sectores de la ciudad, que arrojaron como resultado el secuestro de más de 10 motocicletas con escapes adulterados.

En ese marco según el informe de prensa, las actuaciones se realizaron en el marco de la normativa vigente, detectándose motovehículos que circulaban en infracción y generaban ruidos molestos que alteran la paz y la tranquilidad de los vecinos.



Cabe destacar que, de acuerdo a la nueva ordenanza en vigencia, las motocicletas con escapes adulterados secuestradas no volverán a circular por la vía pública.

Los controles continuarán de manera sostenida, junto con allanamientos, con el objetivo de retirar de circulación este tipo de unidades y reforzar la convivencia ciudadana.