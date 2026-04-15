Rugby: Atlético 9 de Julio jugó en Chacabuco

Por la segunda fecha del Torneo de Rugby de la UROBA, se disputó el sábado pasado en la ciudad de Chacabuco, el partido entre el Club Social de Rugby de Chacabuco (Soruc) y el Club Atlético 9 de Julio, en la categoría mayores, con un encuentro muy disputado, que finalizó con la victoria local por 21 a 17.

Comenzó mejor Atlético y a los 7’ obtuvo su primer try, por intermedio de José Ignacio Aramburu y poco después, a los 18’ Franco Zubieta convirtió un penal, finalizando el primer período al frente por 8 a 0.

Pero en el complemento mejoró Soruc, que supo aprovechar las posibilidades que se le presentaron llegando mejor al in goal y así logró tres tries con sus respectivas conversiones, mientras que Atlético sólo pudo convertir tres penales, nuevamente por intermedio de Zubieta, con una diferencia final que no se ajusta a lo sucedido en el campo de juego, porque no hubo dominio local del juego.

El equipo de 9 de Julio formó con Juan F. Flores 5; Leandro Pérez; Jano Maiz; Guillermo Maya; Facundo Morón 5; Pablo Albano; Juan F. Dorsi; Agustín Zubieta; Nicasio Aramburu; Franco Zubieta 8; Pedro A. Parera; Luciano Zubieta 5; José Ignacio Aramburu 5; Tadeo Ippoliti; Guido Fasciolo; Martiniano Moreno; Carlos Marín 5; Marcos Mingote; Marcos Maya; Agustín Hoyos. DT Francisco Miglierina