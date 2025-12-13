Rotoenfardadora Mistral 680 de Yomel, la maquina que rompe récords confeccionando micro silos

El mundo de los forrajes en nuestro país avanza obteniendo calidad, gracias a la investigación e innovación de maquinas que permite lograr esa eficiencia. Como la Rotoenfardadora Mistra 680 DF de Yomel que desde hace poco mas de dos años, entrega un producto que resguarda el heno enrollado.

En el marco de la 17º Jornada Anual de Concesionarios Yomel que se realizo en el pasado mes de octubre, mas de un centenar de clientes pudieron observar en acción la Mistral 680 DF; que además los micro silos que entrega, están acompañados con información técnica elaborada a través de un trabajo que desarrollo INTA, donde evaluó la calidad del heno que recibe el ganado vacuno al momento de consumirlo.

Gustavo Cichello, es gerente de Clientes Especiales en Yomel, y en dialogo con el Regional Digital apunto, que este año en Yomel a la Jornada le dimos otro enfoque, no olvidemos que la gente que viene a esta convocatoria, son personas de negocios, de allí que hay un marco técnico comercial para nuestra red comercial, además de reforzar en ellos la presencia y diversidad, además de multiplicación en lo que es líneas de forrajes. Hoy somos la mayor oferta en lo que es roto enfardadoras en el mercado nacional», informo.

Según Cichello, la empresa ha obtenido logros muy importantes en este año 2025, en especial con la Mistral 680, donde se aumento el caudal de ventas, con clientes que ya han adquirido tres maquinas de este tipo y que les ha permitió lograr mayor cantidad de trabajo con calidad, en el lapso de unos dos años, habiendo confeccionado ya unos 40.000 microsilos, destaco.

La ventaja de los micro silos

Cichello destaco que la ventaja en el proceso de ensilado, los «microsilos», son una unidad en forma de rollo, y esto aventaja frente al picado embolsado, por ejemplo la computación homogénea, hay un sostén de nutrientes de la planta en pie, al cabo de un año estando enrollado. Ahora estamos en un proceso de mejorar esas características nutricionales a un 20% mas, esto es producto de la investigación que hacemos, explico.

Según el vocero de Yomel, en la empresa buscan que el productor pueda concentrar toda su fuerza del sistema ganadero, tambo o carne y que tenga realmente eficiencia con bajo de costos, y tener una comida permanente y que el productor pueda disponer y conservar en el armado de las dietas