Rotary Club procedió a la implantación de arboles en la vereda del Hospital
Dentro del programa de forestación que impulsa el Rotary Club 9 de Julio, este jueves desde el municipio procedieron a la implantación de nuevos ejemplares, donados por la entidad rotaria para espacios públicos.
En esta oportunidad, se plantaron 7 Lagerstroemia sobre la acera del Hospital Julio de Vedia (Av. Tomás Cosentino).
Desde el inicio del proyecto, ya se entregaron más de 178 árboles a distintas instituciones del distrito de 9 de Julio.
