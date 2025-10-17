17/10/2025   Sociedad

Rotary Club procedió a la implantación de arboles en la vereda del Hospital

Dentro del programa de forestación que impulsa el Rotary Club  9 de Julio, este jueves desde el municipio procedieron a la implantación de nuevos ejemplares, donados por la entidad rotaria para espacios públicos.
En esta oportunidad, se plantaron 7 Lagerstroemia sobre la acera del Hospital Julio de Vedia (Av. Tomás Cosentino).
Desde el inicio del proyecto, ya se entregaron más de 178 árboles a distintas instituciones del distrito  de 9 de Julio.

