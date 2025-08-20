Rotary Club 9 de Julio entrego mas arboles para Espacios Públicos

Luego de que días atrás el Rotary Club 9 de Julio hiciera entrega de 96 árboles a la Municipalidad de Nueve de Julio, promoviendo así una conciencia ambiental desde el inicio de la vida; se continúa con la plantación de los mismos en diferentes espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de fomentar la forestación urbana y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático.



En este caso, días pasados se procedió a la plantación de Acacias de Constantinopla, Fresnos Rojos, Fresnos Americanos y Aromos, en la Plaza del Barrio Héroes de Malvinas y en la Plazoleta

Independencia, sobre un total de 8 y 7 ejemplares, respectivamente.

Desde su puesta en marcha, el proyecto rotario ya permitió la entrega de 178 árboles, que fueron distribuidos entre instituciones de bien público del distrito.