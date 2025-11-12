Robaron en la Sociedad Rural de Bolívar: hicieron un boquete y se llevaron dinero

Durante la madrugada de este miércoles, entre la 1 y pasadas las 3 horas, ingresaron a la Sociedad Rural de Bolívar a través de un boquete y se llevaron dinero de la caja fuerte. La Policía Científica investiga el hecho para saber de cuánto es la suma.

Según información que recabó PRESENTE, el ingreso se dio por un alambrado del predio que cortaron y luego hicieron un boquete debajo de una ventana que tiene rejas, al lado de la caja fuerte que da al hall central de la Sociedad Rural. Cortaron los compartimientos con una moladora y se llevaron dinero, elementos y pertenencias que había en el interior.

Si bien por el momento no se sabe la suma de dinero sustraída, sería en efectivo. A su vez, encontraron dos boquetes más en los alambrados, uno sobre la entrada a la feria y otro sobre el predio que utiliza el club Independiente.

La alarma del lugar sonó a las 2.45 horas, personal de la empresa asistió a la Rural y no vieron nada. En tanto, esta mañana la persona encargada de abrir se encontró con que habían entrado y llamó a la policía. En el lugar trabaja la Policía Científica, DDI y Comisaría.

El hecho fue caratulado como Robo y tomó intervención la Fiscalía Nº 15 de Bolívar a cargo de la Dra. Julia María Sebastián.

Fuente y foto: Presente Noticias