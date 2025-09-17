Rio Salado: CARBAP alertó a Infraestructura de la Nación por el Puente de la ruta 5 en Alberti

Mediante una nota enviada con carácter urgente al secretario de Coordinación de Infraestructura de la Nación, Martín Maccarone, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) urgió “la intervención y eventual adopción de medidas preventivas, respecto de las alarmas que dan cuenta del riesgo de socavamiento anterior y retrógrado de las estructuras de sostén del puente del río Salado sobre la ruta nacional 5”.

En la misiva, que lleva la firma del titular de CARBAP, Ignacio Kovarsky y del Coordinador de la Comisión de Aguas de la entidad, Alberto Larrañaga, se destaca la constatación y relevamiento fotográfico efectuado por los Productores Rurales de Alberti, asociación que preside Aldo Bergamini, así como de las alertas recibidas desde la Sociedad Rural de Bragado, encabezada por Pedro Fernández Llorente, ambas integrantes de la confederación ruralista.