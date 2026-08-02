Balcarce puso a la papa en el centro del debate productivo

El encuentro tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural el próximo 25 de agosto y convocará a productores, asesores, investigadores, empresas e instituciones, con una agenda orientada a los principales desafíos del cultivo en el sudeste bonaerense. El evento será organizado por el Banco de Alimentos Balcarce, una organización sin fines de lucro que trabaja con el sector agropecuario desde 2023.

La propuesta buscará generar un espacio de actualización e intercambio técnico sobre uno de los sistemas productivos más relevantes de la región. Además, tendrá como objetivo posicionarse como un evento de referencia nacional e internacional para el ecosistema papero.

El programa

El primer bloque estará dedicado al contexto productivo y socioeconómico. Daniel Caldiz, de AgriCal Cono Sur, expondrá sobre la situación actual de la producción global, mientras que especialistas del Instituto de Clima y Agua del INTA analizarán espacialmente el sistema y su área potencial en el sudeste provincial.

A continuación, Sergio Costantino, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, abordará las estrategias de comercialización y los costos que enfrenta la actividad en esa zona. El segmento finalizará con una instancia de intercambio entre disertantes y asistentes.

A continuación la atención se trasladará hacia dos pilares decisivos para los planteos agrícolas. Miguel Taboada, de la Facultad de Agronomía de la UBA, explicará los efectos del cambio climático y las alternativas para fortalecer la sustentabilidad, mientras que Germán Domínguez se concentrará en los desafíos que presentan los suelos.

Por la tarde llegará el turno de la innovación genética y el mejoramiento varietal. Cecilia Bedogni, del INTA Balcarce, presentará el potencial de las variedades argentinas frente a distintos escenarios, y Gabriela Massa explicará de qué manera la edición génica podría acelerar el desarrollo de nuevos materiales.

Este módulo también incorporará la mirada del eslabón productivo mediante un panel con representantes de la oferta destinada al mercado fresco y a la industria. Participarán Rafael Martos, Pablo Bisio, de McCain, y Guillermo Cascardo, de PepsiCo.

Eficiencia y sustentabilidad

El último eje estará enfocado en las herramientas agronómicas disponibles para mejorar resultados. Nahuel Reussi Calvo, de la UNMdP y Raíz Científica, explicará el impacto de una fertilización balanceada sobre el rendimiento y la calidad.

Justina Gual, de Corteva, desarrollará el valor de la agricultura regenerativa y su aplicación práctica. Por su parte, Walter Hernández, CEO de El Parque Papas, expondrá la visión y las acciones impulsadas desde una empresa privada para avanzar hacia modelos más sustentables.

La convocatoria cuenta con la colaboración del INTA Balcarce, la Sociedad Rural, la Asociación de Ingenieros Agrónomos, la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNMdP y diferentes organismos públicos, municipios y entidades sectoriales. La inscripción previa puede completarse mediante el sitio web del Banco de Alimentos Balcarce, donde también se encuentra disponible el cronograma completo.