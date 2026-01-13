Residuos reciclables: Se recuerda como están diagramadas las zonas de recolección

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda las zonas en las que se divide la ciudad para efectuar la recolección de carpidos, productos de poda y escombros; como así también residuos reciclables, para así eficientizar el servicio.

Dicha modificación se da ante la necesidad de optimizar estos servicios y solucionar algunos atrasos registrados en algunos puntos de la ciudad en particular; determinándose de esta manera la aplicación de un nuevo mapa de recolección, que comenzó a aplicarse desde abril 2025.

NUEVAS ZONAS:

La ZONA 1 se desdobla. Ahora va a comprender el sector de quintas de RUTA 65, QUINQUELA MARTIN, JUAN MANUEL DE ROSAS y LAPRIDA; el BARRIO EX-MATADERO; y el área que comprende la RUTA 65, COMPAIRE, URQUIZA (inclusive) y AGUSTIN ALVAREZ.

Es importante resaltar que Agustín Álvarez NO está incluida en la ZONA 1, sino que es el límite. Es decir, que la recolección en esta zona llega hasta Joaquín V. González y las perpendiculares que van desde Avenida Compairé hasta Urquiza.

A modo de ejemplo, la calle Salta entre Joaquín V. González y Agustín Álvarez, pertenece a esta Zona.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS DOMINGOS ANTES DE LAS 20 HS.

La ZONA 2 pasa a ser la zona comprendida entre las calles AGUSTIN ALVAREZ (inclusive), FANGIO (inclusive), PRESIDENTE PERÓN (inclusive) y FREYRE (inclusive). LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS LUNES ANTES DE LAS 17 HS.

La ZONA 3 será entre AGUSTIN ÁLVAREZ (inclusive); PRESIDENTE PERÓN, (inclusive); TUCUMÁN (inclusive) y EVA PERÓN (inclusive).

En este sector es importante aclarar que Freyre es el límite y pertenece a la Zona 2, por lo que el camión pasará también por las calles perpendiculares entre Eva Perón y Freyre.

Por ejemplo, San Juan entre Eva Perón y Freyre pertenece a esta zona. También incluye el área comprendida entre las calles René Favaloro, Soldado Carrasco, Imelda García y Monseñor Herrera.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS MARTES ANTES DE LAS 20 HS.

La ZONA 4 estará comprendida entre AGUSTÍN ÁLVAREZ (inclusive); GENERAL PAZ (inclusive), PRESIDENTE PERÓN (inclusive) y TUCUMÁN.

Aquí se vuelve a repetir la misma situación que en zonas anteriores, ya que TUCUMÁN es el límite y pertenece a Zona 3. La recolección es hasta Avenida Cardenal Pironio y las calles perpendiculares que estén entre Pironio y Tucumán.

Por ejemplo, Heredia entre Cardenal Pironio y Tucumán, pertenece a esta zona.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS MIÉRCOLES ANTES DE LAS 20 HS.

La ZONA 5 se mantiene entre RUTA NACIONAL 5 (no inclusive), ACCESO SENADOR ARES (inclusive – continuación de Agustín Álvarez), ACCESO PERÓN y LAS GOLONDRINAS (inclusive – zona quintas) y GENERAL PAZ. Esta última es límite y pertenece a la zona anterior. Para graficarlo: la zona comienza de la Estación de Tren sentido Ruta Nacional 5.

Por ejemplo, la calle Lugones o Azcuénaga, en dirección a Ruta 5, son Zona 4 hasta las vías del ferrocarril, en tanto que la continuación de esas calles, luego de las vías, ya pertenece a la Zona 5.

LOS VECINOS DE ESTA ZONA DEBEN SACAR LOS RESIDUOS RECICLABLES Y DE CARPIDO LOS JUEVES ANTES DE LAS 20 HS.

RESIDUOS DOMICILIARIOS CON MODIFICACIONES

La recolección de residuos domiciliarios perecederos (bolsitas) también sufrió un cambio: los vecinos deberán dejar sus bolsitas en los canastos de lunes a viernes antes de las 17 hs., y no hacerlo los días que está lloviendo o se anuncian lluvias fuertes.

Se apela en este aspecto al sentido común. Una ciudad limpia también es responsabilidad de todos.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Es importante recordar que los bulevares no son receptores de residuos de ningún tipo y se deben usar los contenedores y canastos.

La ciudad tiene, lamentablemente, microbasurales que no están permitidos por esta actitud desaprensiva; por lo que se recuerda que hay normativas que establecen multas para quienes arrojen basura en la vía pública.