Repercusiones en La Rural por el anuncio del gobierno: “La verdad que cayó bien porque venimos pidiendo esto desde marzo”

Se cumplieron este ultimo martes nueve meses en que se dio la primera lluvia que en el partido de 9 de Julio al dia de hoy ya registran entre 1400 y 1700 milímetros caídos, lo que impacto no solo en los campos de productores, también en la infraestructura vial y de canales que no estaban a la altura para responder el evento climático, esto por la falta de mantenimiento y limpieza de canales y alcantarillados.

El anuncio del gobierno coincidió con este concepto de que es cierto la lluvia registrada, pero también es cierto, la debilidad de la infraestructura vial.

En la mañana de hoy, en el programa radial Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, el presidente de la Rural, Ing. Agr. Hugo Enríquez se refirió sobre la decisión del gobierno nacional sobre lo que subrayo “la verdad que cayó bien porque venimos pidiendo esto desde marzo que empezamos a estar complicados por la vía institucional, pidiéndole al municipio para que haga sus pedidos pertinentes a provincia y nación. Con provincia tuvimos resultados en agosto, y estamos trabajando y bienvenido sea el trabajo de nación que realmente lo necesitamos en esta situación del municipio solo no tiene la capacidad de resolver este problema.

Enríquez dijo que no solo lo necesitamos en para 9 de julio, también la región, a lo que agrego, si no solucionamos esto en esta ventana que tenemos de verano va a ser muy difícil el año que viene y el siguiente”, advirtió.

Consultado si hablo con Gentile, dijo que solo mensajes, y que hoy se pondrá al tanto cuando lleguen funcionarios de la AFE y de Vialidad, y el próximo sábado algún ministro.

La vía institucional siempre es el canal

Es común escuchar en Sociedad Rural de 9 de Julio, el trabajo institucional. Sobre ello, Hugo Enriquez, dijo aquí (por la inundación) siempre fuimos por la vía institucional que es la vía correcta que vemos para funcionar realmente y bueno, creo que más lento, con más tiempo y con más trabajo, pero va dando sus resultados.