Reforma laboral: Desde Sociedad Rural Argentina, destacaron que el Gobierno contemplo propuestas presentadas por la entidad

«Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacamos que el Gobierno contempló las propuestas que la entidad presentó en materia de reforma laboral e impositiva. Las mismas fueron incluidas en el texto final del proyecto oficial, que será debatido por el Congreso de la Nación en los próximos días.», destaco la entidad rural en una comunicación difundida.

Tambien subrayo, «además, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en el ámbito legislativo, con el objetivo de que la reforma laboral reduzca la informalidad, amplíe derechos y disminuya costos en general. En ese marco, el sector agropecuario —motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico— no debe quedar fuera del debate. Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, en un proceso de modernización, conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro.»

Dentro de las propuestas presentadas por SRA, se destacan las siguientes: