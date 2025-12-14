Reforma laboral: Desde Sociedad Rural Argentina, destacaron que el Gobierno contemplo propuestas presentadas por la entidad
«Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacamos que el Gobierno contempló las propuestas que la entidad presentó en materia de reforma laboral e impositiva. Las mismas fueron incluidas en el texto final del proyecto oficial, que será debatido por el Congreso de la Nación en los próximos días.», destaco la entidad rural en una comunicación difundida.
Tambien subrayo, «además, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en el ámbito legislativo, con el objetivo de que la reforma laboral reduzca la informalidad, amplíe derechos y disminuya costos en general. En ese marco, el sector agropecuario —motor de empleo regional, exportaciones y desarrollo tecnológico— no debe quedar fuera del debate. Ignorar la Ley de Contrato de Trabajo Agrario, en un proceso de modernización, conduciría a una propuesta incompleta y a una oportunidad perdida para alinear toda la economía laboral con una visión de futuro.»
Dentro de las propuestas presentadas por SRA, se destacan las siguientes:
. Eliminar la responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra, que alquila, y el arrendatario que produce.
. Eliminación de la figura de trabajador permanente discontinuo.
. Periodo de prueba de ocho meses.
. Negociación salarial entre Sindicato y Mesa de Enlace.
. Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador.
. Actualización de créditos laborales de forma razonable.
. Incluir las personas humanas en el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI).
. Eliminar el cupo establecido por el Congreso anualmente para la devolución de IVA.
. La fecha a partir de la cual se podrá computar la devolución del beneficio del IVA.
