Récord de exportaciones lácteas para los primeros 7 meses del año con 1.835 millones de litros de leche

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, informa a través de la Dirección Nacional de Lechería, que entre enero y julio de este año las exportaciones de productos lácteos alcanzaron los 987 millones de dólares y 1.835 millones de litros de leche, lo que bate un récord tanto en valor como en volumen para el periodo, de acuerdo a los registros históricos.

A su vez, las cifras marcan una suba interanual del orden del 18% en valor y 20% en litros equivalentes. En cuanto a los 1.835 millones de litros de leche exportados, representaron el 29% de la producción total para el período bajo análisis.

Por otra parte, el consumo interno marca un aumento del 4%, alcanzando un valor de 4.986 millones de litros equivalentes.

Los productos destacados de este periodo para los mercados externos son leche en polvo entera, suero, mozzarella, quesos semiduros y manteca.

Los principales destinos de los lácteos argentinos en estos meses del año fueron, de acuerdo a los volúmenes exportados, Brasil, Argelia, Chile y China.