23 de septiembre: Las Jornadas A Campo del IPCVA llegan a la provincia de Corrientes

Bajo el lema “Desafiando los límites de la cría bovina en Corrientes”, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó una nueva Jornada a Campo, esta vez en el establecimiento La Morocha de Goya, Corrientes ( RN 12 km 780, a 17 km del centro de Goya en dirección a Esquina).

El encuentro, que contará con la participación del INTA, se llevará a cabo el próximo miércoles 23 de septiembre e incluirá presentaciones técnicas, y dos paradas a campo: “Construyendo la futura vaca (nutrición y manejo, terneras y vaquillas de reposición) y “La base del sistema de producción” (vaca adulta y su cría).

Entre las disertaciones, más allá de la presentación productiva de “La Morocha”, se abordarán temas como “Mercados y futuro del negocio de la carne”, “Una ganadería con más producción y más ambiente”, “Trazabilidad electrónica 2026”, “Ganadería de precisión” y “Nutrición animal en sistemas de cría intensiva”.

Como todas las actividades que realizan el IPCVA, la entrada será libre y gratuita pero con cupos limitados por lo que se solicita realizar la inscripción previa haciendo CLICK ACÁ.

Para ver el programa completo HAGA CLIC EN ACÁ.

No se suspende por lluvia. Coordenadas de La Morocha: 29ª20`58.2¨S 59ª08´31.9«W