Reclamos en la conferencia de la UIA por la ausencia de Milei y Caputo: “Queremos que nos respeten”

La Unión Industrial Argentina (UIA) abrió su 30ª Conferencia Industrial con el apoyo de más de 1.100 empresarios pero también con notables ausencias: no estuvieron el presidente Javier Milei ni el ministro de Economía, Luis Caputo. De hecho, el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reclamó: “Hubiéramos querido que vinieran, pero no nos vaciaron la reunión”. Y el presidente de la UIA de la provincia de Buenos Aires, Martín Rappallini, señaló: “Queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros”.

El Gobierno declinó las reiteradas invitaciones a la reunión, en lo que se lee como un gesto de distanciamiento de Milei con los empresarios.

Al comienzo de la Conferencia, Rappallini comentó que “queremos que nos respeten; no es contra nosotros, es con nosotros”, en referencia a la Casa Rosada. Y agregó: “No queremos que nos protejan, queremos competir, pero es necesaria igualdad de condiciones”.

“Nuevos desafíos”

Rappallini, dueño de Cerámicas Alberdi y presidente de la 30ª Conferencia Industrial, elogió el nuevo esquema de Milei que “nos presenta nuevos desafíos”.

Y dijo que “nuestra propuesta es una industria productiva para un país competitivo. Se entiende que tenemos grandes estándares de competitividad puertas adentro y grandes problemas puertas afuera”.

“Nosotros competimos con el mundo, con países con otras reglas y otras condiciones. No pedimos privilegios, no queremos protección, queremos igualdad de condiciones para poder competir y es ante la falta de igualdad que necesitamos defendernos de los países que atacan con subsidios y que no cumplen con las reglas de juego internacionales”, sostuvo Rappallini.

El ejecutivo agregó que “el Estado debe liberar la cancha”. “Escuchamos ataques injustos al empresariado nacional. Somos los que generamos empleo, y pagamos impuestos, queremos respeto, como en los otros países; aportamos el 30% de la recaudación y el sector es el motor del crecimiento digno del país”, indicó. “Es con nosotros”, insistió.

Y añadió que “hay que entender que no hay país en el mundo que crezca sin empresariado nacional pujante que lidere esa transformación”.

Ley Pyme

Funes de Rioja, por su parte, si bien reclamó por la ausencia de Milei y Caputo, añadió que “están lejos de vaciarnos la reunión porque acá hay 1.100 industriales mirando su futuro”.

El dirigente se refirió a los temas pendientes que ocupan a los industriales y reclamó el tratamiento de la Ley Pyme en el Congreso. “Podría ir en el mismo paquete con el RIGI Pyme. Todos queremos estar primeros en la lista pero hay otros tiempos”, dijo por el final del año legislativo, aunque expresó que “me encantaría que la ley Pyme se tratará en extraordinaria”.

“En junio del 2022 escribimos el ‘Libro Blanco’. Allí dijimos que lo primero era que Argentina tenía que establecerse macroeconómicamente y en eso está”, señaló.

Respecto de la apertura de las importaciones, Funes de Rioja advirtió que “el punto es bajo qué condiciones se abrirá la economía. Hay que mirar la experiencia internacional. Hoy tenemos Estados Unidos protegiendo su producción, Europa, Canadá, Brasil y desde el punto de vista de las restricciones tenemos distorsiones fiscales”.