 Realizarán una Caminata por lugares históricos de la ciudad

El sábado 27 de septiembre, a partir de las 15:30 horas, desde el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la esquina de Libertad y Salta, partirá una Caminata por lugares históricos de la ciudad. Se trata de una propuesta del Grupo de Vecinos «Amigos del Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Ciudad», surgido en el año 2022, e integrado por nuevejulienses de las más variadas edades, interesados en el conocimiento, la preservación y la difusión del patrimonio histórico y arquitectónico y de la historia de la comunidad.

En primer lugar, serán proyectadas, en uno de los salones del Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, imágenes históricas de los lugares por donde transitará la Caminata. Seguidamente, se partirá desde el punto de encuentro por la calle Libertad hasta la avenida Bartolomé Mitre. Por Bartolomé Mitre seguirá el recorrido hasta el Hipólito Yrigoyen para concluir en Hipólito Yrigoyen y avenida del Libertador General San Martín. Finalmente, en la Plaza “General Belgrano” se realizará una mateada.

La propuesta cuenta con la adhesión del Grupo de Intercambio de Idiomas 9 de Julio, quienes enriquecerán la caminata con una versión en lengua extranjera de los diferentes hitos recorridos.

Se contará con unos siete guías voluntarios, quienes explicarán diez hitos seleccionados para esta ocasión.

La propuesta es abierta al público en general y completamente gratuita.