Rafa Gómez se llevo el 1er Open Golf de 9 de Julio

Se disputo durante este fin de semana largo el 1er. Open 9 de Julio de Golf que conto con unos 40 profesionales seniors de esta creciente disciplina deportiva en el pais, y la llegada de este torneo marca un punto para potenciar el golf en 9 de Julio y zona.

Recordemos ya en el mes de septiembre se jugo un torneo denominada «laguneada», una competencia donde un profesional juega con un jugador amateur. Pero ahora fue distinto.

La competencia comenzó el día sábado con un torneo PROAM ( Profesional + Amateurs), donde ambos tipo de jugadores comparten y aprenden, además de competir juntos. Mientras que el día domingo y este lunes 8, se disputo un torneo Medal Play a 36 hoyos.

Finalizada la competencia con una categoría 0-9, que la gano el juvenil Oliver Wagner de 25 de Mayo con 147 puntos y en segundo lugar, el nuevejuliense, Renzo Vazquez Lagorio con una tarjeta de 149 puntos. Mientras que el Open 9 de Julio, en su primera edición se lo llevo Rafael «Rafa» Gómez, un destacado profesional Senior, con unos 40 torneos profesionales ganado en su haber tanto en el país, como fuera de argentina, como la Orden de Mérito del TPG Tour en 2007 y la Orden de Mérito del Tour de las Américas en 2001/02 y 2004. Fue segundo en el Abierto de Los Encinos en 2002, el Abierto de México en 2006 y el Abierto de Colombia en 2008, entre otros torneos.

Tras finalizar la competencia desde la Sub Comisión del Golf, Javier Taranto manifestó su agradecimiento en todo, como así también el profesor Claudio Roldan, alma mater del Open, quien se ocupo en que todo saliera a la perfección, destacando que el encuentro de golf, cumplió ampliamente las expectativas.

Tambien, Rafa Gómez dejo sus palabras ya como campeón y valoro este tipo de torneos. hacen muy bien, dijo, al tiempo que valoro el tipo de cancha y su estado.

Mira la palabra e imágenes del torneo, en la video nota