Quiénes son los 40 intendentes que salieron a respaldar a Axel Kicillof tras la carta de CFK

Más de 40 intendentes bonaerenses del peronismo cerraron filas este viernes y respaldaron al gobernador Axel Kicillof, en medio de la creciente tensión interna en el peronismo tras la carta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que critica el desdoblamiento electoral que impulsó su exministro de economía.

El encuentro, que duró más de tres horas, se llevó a cabo en «La Casona» del Ministerio de Desarrollo Agrario, en el Parque Pereyra Iraola (Berazategui). Al cierre de la reunión el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, ofició de vocero y defendió la estrategia electoral del gobernador: «El desdoblamiento fue muy positivo».

En declaraciones periodísticas, Alak argumentó que «el resultado electoral de septiembre permitió que se gane en 107 municipios de 135» y que «se ganaron 34 bancas de legisladores provinciales, entre senadores y diputados, sobre un total de 69».

Consultado específicamente por los reproches de la exmandataria, Alak minimizó el impacto de la carta y afirmó que «no fue motivo de análisis» durante la cumbre. «El balance general fue muy positivo, con las dificultades que siempre hemos tenido en las elecciones legislativas», acotó.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, transmitió el pedido explícito de Kicillof a su tropa: «Pidió a los ministros y los intendentes que no nos enredemos en ninguna discusión interna».

También sostuvo que en la reunión “se trataron los lineamientos generales del Presupuesto y la necesidad que tiene la Provincia luego de dos años sin esa herramienta, sin ley de financiamiento ni ley fiscal impositiva. La Provincia tiene la necesidad de contar con estos instrumentos para llevar adelante sus políticas”.

No sólo el sector más cercano a Kicillof expresó su malestar. El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, planteó: “El día de la elección sobresalieron los figurones y quedamos relegados quienes justamente tenemos el cuerpo día a día en los territorios. Todo lo contrario ocurrió en septiembre”.

La lista completa

Julio Alak (La Plata)

Fernando Espinoza (La Matanza)

Jorge Ferraresi (Avellaneda)

Mariano Cascallares (Almirante Brown)

Fernando Moreira (San Martín)

Juan José Mussi (Berazategui)

Federico Achával (Pilar)

Andrés Watson (Florencio Varela)

Pablo Descalzo (Ituzaingó)

Lucas Ghi (Morón)

Fabián Cagliardi (Berisso)

Ricardo Curutchet (Marcos Paz)

David Angueira (Punta Indio)

Facundo Diz (Navarro)

Ricardo Alessandro (Salto)

Daniel Stadnik (Carlos Casares)

Gustavo Barrera (Villa Gesell)

Julio Marini (Benito Juárez)

Gustavo Cocconi (Tapalqué)

Mauro Poletti (Ramallo)

Germán Lago (Alberti)

Juan Manuel Álvarez (General Paz)

Rodrigo Aristimuño (Coronel Rosales)

Diego Nanni (Exaltación de la Cruz)

María Celia Gianini (Carlos Tejedor)

Juan de Jesús (Partido de La Costa)

Ricardo Moccero (Coronel Suárez)

Cecilio Salazar (San Pedro)

Carlos Ferraris (Leandro N. Alem)

Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita)

Alfredo Fisher (Laprida)

Sergio Barenghi (Bragado)

Ariel Succurro (Salliqueló)

Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen)

Francisco Echarren (Castelli)

Alejandro Acerbo (Daireaux)

Sebastián Walker (Pila)

José Nobre Ferreira (Guaminí)

Carlos Rocha (General Guido)

Héctor Olivera (Tordillo)