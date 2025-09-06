Que votan los 43.624 nuevejulienses habilitados, este domingo 7 de septiembre

Este domingo 7 de septiembre están dispuestas 134 mesas para que los 43.624 vecinos del partido de 9 de Julio habilitados a votar pasen a elegir nueve (9) Concejales y tres (3) Consejeros Escolares y siete Senadores provinciales por la cuarta sección electoral.

Este período, establecido por la legislación electoral argentina, prohíbe la realización de actos proselitistas, la publicación de encuestas y sondeos, así como la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones, hasta tres horas después del cierre de los comicios (es decir, hasta las 21:00 del domingo).

El acto electoral que dará comienzo a la 8 de mañana domingo 7, para lo que desde las 6AM de este sábado las fuerzas de seguridad de la Policía Bonaerense con la Coordinación del Comisario Inspector Mario Catturetti, junto a Policía Comunal y Defensa civil 9 de Julio lleven las urnas a los 33 centros de votación del distrito. El propio Catturetti informo este viernes 5 en horas de la noche a El Regional Digital, que las mesas de votación Santos Unzue (Esc. Nº 20) y Fauzon (Esc. Nº 26) no se modifican, ya que había una versión en redes sociales que iban a estar en Escuela de Comercio, y se desmintió esa versión.

Seis listas compiten en 9 de Julio

Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad Fuerza Patria La Libertad Avanza Nuevos Aires Somos Buenos Aires Partido Valores Republicanos

Las mesas están distribuidas 102 la ciudad cabecera, y las 32 restantes se distribuyen en Dudignac ( 125-131), Facundo Quiroga (115-120), Dennehy (103), La Niña (110-111), Patricios (104-106) , Carlos María Naón (112-113) , 12 de Octubre ( 134) y French ( 107-109), El Provincial (123-124), Fauzon (121), Santos Unzue (133), Norumbega (122), Morea (132), El Tejar ( 114), votan en Escuela Nº30 calle Alte. Brown 1095 frente a Plaza de La Cooperación.

Consultas sobre lugar de votación

Los electores pueden verificar dónde votan ingresando al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense . Es importante recordar que los jóvenes de 16 y 17 años que hayan renovado el DNI a los 14 pueden votar de manera optativa.