Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios. Cuanto le correspondió a 9 de Julio

Con la decisión tomada de no participar en la edición 2025 de los Juegos Evita, hoy llamados Juegos Deportivos Nacionales Evita Juveniles, el gobernador Axel Kicillof le puso la firma al decreto para distribuir los fondos correspondientes a los Juegos Bonaerenses entre los municipios.

Se trata de más de 480 millones de pesos que se repartieron entre las comunas para que costeen la etapa local del certamen, con cifras disímiles entre los distritos de la provincia de Buenos Aires.

Según se publicó este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad dividió los recursos en tres categorías: dos corresponden a las disciplinas deportivas (juveniles y adultos) y la tercera a las de cultura. Son aportes no reintegrables que la Provincia le manda a los intendentes para solventar la etapa local de los Juegos Bonaerenses.

Por ejemplo, dentro del interior, Azul se llevará $4.247.000, Bahía Blanca $5.426.000, Bolívar $3.533.000, Necochea $3.040.000, Junín $2.818.000, San Nicolás $5.456.000 y Tres Arroyos $2.786.000. En cambio, los del conurbano, con mayor cantidad de inscriptos, reciben otros montos: La Plata $15.442.000; Quilmes $ 13.479.000 o La Matanza $22.574.000.

En el caso del Distrito de 9 de Julio, el monto asciende a $ 4.092.000 millones, y se divide en $ 2.914.000 para juveniles, $ 950.000 para Adultos Mayores, y en cultura, provincia asigno $ 222.000.

Qué son los Juegos Bonaerenses

Con la participación récord de 480 mil personas, los Juegos Bonaerenses 2025, concluyeron la etapa local de competencia en los 135 distritos de la provincia. Desde el inicio de agosto y hasta el 30 de septiembre, está en marcha el desarrollo de las etapas regional e interregional, que definirán a las y los finalistas que clasificarán a la gran Final Provincial en Mar del Plata, del 12 al 17 de octubre.

La edición N° 34 de esta política pública histórica, impulsada por el Gobierno de Axel Kicillof a través de la Subsecretaría de Deportes y en articulación con el Instituto Cultural, cuenta con más de 100 disciplinas deportivas y culturales para jóvenes, personas con discapacidad y trasplantadas, y personas mayores.