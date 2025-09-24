Provincia de Buenos Aires prorrogó la emergencia agropecuaria para  9 de Julio

La medida alcanza en la cuarta sección a Nueve de Julio y Carlos Casares. Contempla beneficios impositivos y acceso a créditos especiales del Bapro.

Cabe destacar que tras la aprobación que se había dado en la reunion de la CEDABA en el mes de agosto pasado, donde se aprobó el pedido de estos distritos, el Gobierno bonaerense extendió hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en distintas circunscripciones de los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, según el decreto 2452/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.