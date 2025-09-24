Provincia de Buenos Aires prorrogó la emergencia agropecuaria para 9 de Julio
La resolucion provincial alcanza a Carlos Casares, Bolivar y Tapalaque
La medida alcanza en la cuarta sección a Nueve de Julio y Carlos Casares. Contempla beneficios impositivos y acceso a créditos especiales del Bapro.
Cabe destacar que tras la aprobación que se había dado en la reunion de la CEDABA en el mes de agosto pasado, donde se aprobó el pedido de estos distritos, el Gobierno bonaerense extendió hasta el 28 de febrero de 2026 el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundaciones en distintas circunscripciones de los municipios de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué, según el decreto 2452/2025 publicado este martes en el Boletín Oficial.
La prórroga, fundamentada en la crítica situación de las explotaciones rurales, fue recomendada por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia en su reunión del 29 de agosto y aprobada por el gobernador Axel Kicillof.
La medida, que se aplica a productores y productoras cuya actividad principal es la explotación agropecuaria en las zonas alcanzadas, contempla beneficios impositivos sobre el Inmobiliario Rural y acceso a créditos especiales a través del Banco Provincia, en el marco de la Ley 10.390.
El decreto establece que los productores deberán presentar declaraciones juradas o ratificaciones dentro de los diez días posteriores a la publicación de la norma.
Las circunscripciones incluidas son: II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII de Bolívar; II a XV de Nueve de Julio; II a XI de Carlos Casares; y la circunscripción VIII de Tapalqué
Deja un comentario