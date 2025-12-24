Provincia confirmó el Calendario Escolar 2026: ¿Cuándo empiezan las clases y cómo será el ciclo lectivo?

La provincia de Buenos Aires oficializó el Calendario Escolar 2026, una definición clave para la organización de las comunidades educativas, que establece el inicio, el desarrollo y el cierre del ciclo lectivo para todos los niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense. La medida garantiza un total de 190 días de clases, en línea con los lineamientos pedagógicos vigentes.

Según informó la Dirección General de Cultura y Educación, el inicio de clases será el 2 de marzo de 2026 para la mayoría de los niveles y modalidades, mientras que el receso invernal se extenderá del 20 al 31 de julio, y el cierre del ciclo lectivo está previsto para el 22 de diciembre. El calendario fue aprobado por unanimidad en el Consejo General de Cultura y Educación.

Objetivos

En el caso de la Educación Primaria, el calendario contempla el desarrollo de todos los espacios curriculares, incluyendo Educación Física y Educación Artística, así como el trabajo de los Equipos de Orientación Escolar (EOE), manteniendo las mismas fechas de inicio, receso y finalización del ciclo.

La Educación Secundaria, junto con la Educación Técnica, Agraria, las Secundarias Especializadas en Arte y los EOE, también se regirá por ese mismo esquema. Igual cronograma se aplica para la Educación Especial, los Centros y Servicios Agregados de Formación Integral y la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores.

Por su parte, la Educación Artística (Escuelas de Artística), los Centros de Educación Física, así como los espacios de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, compartirán el mismo calendario anual, garantizando el desarrollo pleno de las propuestas formativas específicas de cada modalidad.

Una de las diferencias aparece en la Formación Profesional, cuyo inicio de clases está previsto para el 9 de marzo, con el mismo receso invernal del 20 al 31 de julio y una finalización anticipada, el 18 de diciembre. En tanto, la Educación Superior, que incluye la Formación Docente Inicial, la Formación Técnica y la Formación Artística, comenzará el 16 de marzo, tendrá el receso invernal en las mismas fechas y concluirá el 27 de noviembre de 2026.

Además, el Calendario Escolar 2026 prevé la realización de cinco Jornadas Institucionales regionalizadas a lo largo del ciclo lectivo: dos en febrero, una en agosto, una en diciembre y una a definir por los equipos distritales e institucionales, con el objetivo de fortalecer el trabajo colectivo, la formación situada y la planificación pedagógica.