Profertil: los 25 años de un actor clave para la agroindustria argentina

Con una producción anual de 1.300.000 toneladas de urea y el abastecimiento del 50 % del mercado local, y a 25 años de haber iniciado la producción local de urea granulada (un hito que transformó la agroindustria argentina), Profertil se proyecta estratégicamente tras la parada de planta más relevante de su historia y en el marco de una nueva estructura accionaria.

Esto posiciona a la compañía como un actor clave para la agroindustria argentina. La urea es uno de los fertilizantes nitrogenados más eficientes y es fundamental en cultivos tales como el maíz, el trigo, la cebada, la yerba mate, la caña de azúcar y el algodón, entre muchos otros.

El rol de Profertil es relevante tanto para la zona núcleo productiva del país como para miles de hectáreas dedicadas a economías regionales en todo el territorio y, a lo largo de estas dos décadas y media, consolidó su presencia en la cadena agroalimentaria nacional.

Con una mirada que entiende que la sostenibilidad de los procesos productivos es fundamental, se han desarrollado productos y servicios enfocados siempre en el cuidado del suelo, uno de los recursos naturales más valiosos del país.

En esa línea, y como parte de las acciones de este aniversario, Profertil renueva su identidad visual para reflejar el momento actual, cada vez más enfocados en el propósito y los valores de la compañía.

Además, de cara a este 2026, sostiene el compromiso de seguir operando con los más altos estándares de calidad, seguridad, cuidado del medioambiente y eficiencia energética. Seguirá asesorando a los productores en las mejores prácticas de manejo agronómico para la aplicación de los fertilizantes y trabajando codo a codo con las comunidades vecinas para generar oportunidades y crecimiento.

El CEO de Profertil, Marcos Sabelli, dijo: “Llegamos a este 25° aniversario con nuestra planta puesta a punto, una estructura accionaria alineada con el largo plazo y el desafío de acompañar a los productores en un contexto que exige eficiencia, conocimiento y sostenibilidad para el cuidado del suelo. Nuestro equipo tiene el expertise necesario y la calidad humana indispensable para lograrlo”.