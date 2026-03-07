Productores volvieron a manifestar preocupación por el proyecto del Nodo Bragado

Integrantes de la Sociedad Rural de Bragado mantuvieron un encuentro con funcionarios de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires para analizar el proyecto del Nodo Bragado, una obra destinada a mejorar el escurrimiento del agua en épocas de excesos hídricos.

Desde el sector agropecuario manifestaron su preocupación por el aumento del caudal que podría llegar desde el oeste de la provincia, especialmente a partir de la ampliación del canal San Emilio, que pasaría de 10 a cerca de 140 metros cúbicos de capacidad.

Los productores también plantearon la necesidad de realizar obras complementarias, como el dragado de lagunas, y solicitaron acceso a la información técnica del proyecto para poder evaluarlo en profundidad.

