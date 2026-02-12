Productores húngaros visitan campos y empresas del partido de 9 de Julio. Integran el Club del Maiz

Una veintena de productores de granos e investigadores agrícolas de Hungría están en Argentina desde hace uno días donde ya mantuvieron visitas y reuniones con la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Maizar, Aapresid, CREA, el Mercado Agro Ganadero de Cañuelas y hasta en la Secretaria de Agricultura de la Nacían, organizada por la embajada húngara en nuestro pais.

En tanto que desde este miércoles y hasta el día viernes recorren empresas del partido de 9 de Julio tomando contacto con la cadena agrícola, la visita a establecimientos agropecuarios, entre ellos hoy jueves visitan un establecimiento productor de leche con tambo robotizado en el distrito. Cerraran la recorrida el día sábado con una visita a campos del distrito de Pergamino.

Acompañados en las visitas a campo por Sebastián Gavalda de la empresa Globaltecnos, e interprete de por medio, a traves del Ing. Agr. Martin Kerekes por la tarde de este miércoles visitaron la empresa Trybus Agro, donde se realiza investigación en cultivos. Allí evacuaron distintas dudas del sistema agro productivo de la región pampeana, tipo de suelos y cuidado del mismo, fertilización, sanidad en cultivos, y un amplio interés por el cultivo de sorgo y de maíz.

En Hungría la producción de granos, en el podio esta el maíz, girasol, trigo, canola y soja, comento Csaba Megyeri, jefe de servicio de una empresa de investigación y desarrollo agrícola en su pais. Con un buen español, Csaba que produce en el sur de Hungría, dijo que ya conoce Argentina por haber estado trabajando hace unos años en Mercedes (BA), e informo que en su pais, la media anual de lluvias es de 500 mms.

Han comenzado en los primeros pasos de hacer siembra directa, aunque el clima y la geografía, asegura el interlocutor húngaro mucho no les permite. Cuentan con apoyo del gobierno para la producción, y en maíz gran parte de lo producido, lo vuelcan como valor agregado en la producción porcina, sin desatender la ganadería vacuna, que también en el pais se realiza.

A la hora de producir los productores húngaros también sufren ciertas limitaciones en el uso de fitosanitarios, estos impuestos principalmente por la Union Europea, subrayo Csaba a El Regional Digital.

Acuerdo Mercosur – Union Europea

Consultado sobre la reciente firma entre el Mercosur y la Unión Europea en el ingreso de productos primarios de la agricultura del sur, reconoció que los productores de su pais, en su mayoría tienen una buena apertura, aunque tienen cierto miedo en que una vez que se ejecute, pueda esto bajar el precio de sus granos.