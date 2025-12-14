Productores agropecuarios ya cosecharon el 60% del trigo en el país

La cosecha de trigo en Argentina marcó un importante progreso donde ya avanzó sobre el 60,2 % del área apta. Los rendimientos obtenidos a partir de la continuidad de las labores sobre el centro del área agrícola van entre 20 y 80 qq/Ha con promedios de 37 y 38 qq/Ha para Córdoba y el Centro-Norte de Santa Fe, 45 qq/Ha para Entre Rios y entre 56 y 58 qq/Ha para los Núcleos Norte y Sur, elevando el rinde promedio nacional a 41,4 qq/Ha.

Por otra parte, mientras un 18 % del cereal resta por finalizar el llenado de granos, se registran los primeros lotes en trilla sobre el sur del área agrícola, con rendimientos preliminares que promedian entre los 35 y los 48 qq/Ha, superando los promedios históricos zonales.

A la espera de la generalización de las labores en este último sector, mantenemos nuestra proyección de producción en 25,5 MTn.

Cebada

Finalmente, la cosecha de cebada cubre el 17,9 % a nivel nacional. Se continúa registrando una demora interanual de -14 p.p., como consecuencia del impedimento para entrar a los lotes sobre el centro y oeste de Buenos Aires.

El rinde promedio semanal se ubica en 44 qq/Ha, al momento, 5 qq/Ha superior a la previa campaña. Comienzan a generalizarse lentamente las labores sobre el centro y sur de Buenos Aires, junto con La Pampa, que concentran cerca del 80 % de la superficie implantada.

Se observa gran heterogeneidad en los daños ocasionados por las heladas de fines de octubre; los lotes no afectados podrían compensar e incluso sobre compensar las pérdidas de los más sensibles, ya que presentan rindes por encima del promedio, según informan nuestros colaboradores. Bajo este escenario, sostenemos nuestra proyección de producción en 5,3 MTn.