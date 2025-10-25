Producto de inundaciones, en Bragado, Bomberos asistieron a familias del Barrio Fatima

El intenso temporal que afectó a Bragado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado dejó graves consecuencias en el barrio Fátima, donde las lluvias acumuladas —que superaron los 150 milímetros— provocaron anegamientos importantes y el ingreso de agua a las viviendas.

Según informaron los Bomberos, al menos nueve personas debieron ser evacuadas, pertenecientes a dos familias cuyas casas registraron hasta medio metro de agua en su interior. Además, varios vecinos decidieron autoevacuarse y refugiarse en domicilios cercanos, mientras que otros fueron trasladados al centro de día municipal que funciona en el barrio Independencia.

En el operativo trabajaron intensamente los Bomberos Voluntarios de Bragado, quienes utilizaron kayaks para poder asistir y trasladar a personas mayores que no podían desplazarse por sus propios medios ni subir a la unidad de rescate destinada a circular por zonas inundadas.

El panorama en la zona sigue siendo complejo, con calles cubiertas de agua y preocupación entre los vecinos por la posibilidad de nuevas lluvias. Desde el Municipio se monitorea la situación y se brindan asistencia y contención a las familias afectadas.

Bragado Informa