Producción, consumo, exportación e importación: Como le fue al sector porcino en el 2025

El mercado porcino argentino cerró 2025 con un crecimiento moderado de la producción y una fuerte expansión del consumo interno, aunque con un escenario cada vez más exigente para la rentabilidad de las granjas, según el balance anual elaborado por el Equipo Técnico de PORMAG.

Durante el año, la producción de carne de cerdo alcanzó las 812.272 toneladas (res con hueso), lo que implicó un aumento interanual del 3,4 %. Si bien el ritmo de crecimiento fue menor al de años anteriores, el dato resulta positivo en un contexto económico desafiante.

El principal sostén del sector volvió a ser el mercado interno. El consumo per cápita promedio móvil cerró 2025 en 18,9 kg por habitante, con una suba interanual del 8,8 %, posicionando a la carne porcina como la proteína animal más competitiva del año.

El punto más crítico estuvo dado por las importaciones, que alcanzaron las 53.475 toneladas (peso producto), con un salto del 136 % respecto de 2024 y una participación cercana al 6,5 % del consumo aparente, el nivel más alto de la última década.

En paralelo, las exportaciones mostraron una fuerte retracción: se exportaron 12.369 toneladas, un 15 % menos que el año anterior, representando apenas el 1,5 % del volumen producido, lo que limitó la capacidad del sector para aliviar la presión del mercado interno.

El informe advierte además que, mientras los costos de producción crecieron cerca del 47 % durante 2025, el precio del cerdo en pie tuvo aumentos sensiblemente menores, lo que dejó márgenes ajustados y resultados muy dispares entre establecimientos.

El informe del PORMAG, concluye destacando algunos aspectos positivos que tuvo el sector como el crecimiento de animales faenados, y una mayor producción de carne. Tambien desde la produccion porcina celebran el crecimiento del consumo en comparación del año 2024. Y según marcaron esto toma más relevancia cuando se analiza que la carne bovina creció el 3 % y la aviar el 5.6 %, lo que demuestra que la carne porcina fue la más

competitiva y por ende las más elegida por los consumidores.

Sin embargo mirando el 2026, desde PORMAG, estiman que el consumo crezca a costade un precio muy planchado del cerdo en

pie, lo que dificulta las rentabilidades en las granjas que vieron como en el 2025 subió el costo de

producción casi 47 % , mientras que el precio máximo del capón apenas superó el 16 % de

aumento.

En la producción porcina no se quedan solo con el crecimiento, no se desenfocan de la importación, que si bien viene decreciendo, si subrayaron que esto no deja de ser preocupante, en especial por los niveles en como se cerro el año, que llego a las 53 mil toneladas venidas de afuera al mercado local.

Otro capitulo que les preocupa es la baja exportación que tuvieron, que tal como informáramos arriba, apenas exportaron 12.369 toneladas, es una disminución del 15%, esto según remarcaron es un trabajo a realizar y pensar en un crecimiento sostenible.

Por ultimo analizaron que este escenario es probable se repita durante el 2026, sin un volumen importante de carne exportada para descomprimir el mercado interno, transitaremos nuevamente un año con poca

variación del precio del cerdo en pie para mantener el precio competitivo de la carne en el mostrador.