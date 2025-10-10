Prioridades: Nueva reunión de la Cuenca A3, que dijo Maria Jose Gentile, intendente de 9 de Julio

Tal como informara El Regional Digital sobre la reunión del Comite de Cuenca A3 del Rio Salado en el municipio de Carlos Casares y del que participo la señora Intendente del partido de 9 de Julio, María Jose Gentile, abordando una agenda de distintos temas tanto locales como intermunicipal para afrontar y palear el impacto de la crisis hídrica de la región, al finalizar Gentile brindo declaraciones periodísticas acerca de la Reunión.

La Reunión del Comité, se suponía se abordarse la denuncia que recae sobre los jefes comunales de Casares, 9 de Julio e Yrigoyen, como asi también a la Autoridad del Agua y de la Dirección de Hidráulica, casi paso inadvertido, y tal caso se coincidió en que ninguno fue notificado, tal como ya había adelantado en su momento Gentile a este Portal.

María Jose Gentile, es vice presidente del Comité; el encuentro tuvo como eje principal la evaluación del impacto de las lluvias en los distintos distritos y al finalizar dejo las siguientes apreciasiones. Desde El Regional Digital agradecemos el material periodístico de Fernando Alcazar.