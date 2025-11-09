Primeros datos de la siembra de campaña gruesa 25/26: inicio con buena humedad

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dio a conocer los primeros datos del inicio de la campaña gruesa 2025/26 donde en soja de primera, la siembra de la oleaginosa alcanza el 4,4 % del área proyectada a nivel nacional. Para el presente ciclo, la intención de siembra se ubica en 17,6 MHa, reflejando una disminución interanual del 4,3 %.

Las condiciones de humedad superficial son óptimas en gran parte del área agrícola, aunque el centro y oeste de Buenos Aires presentan demoras por anegamientos, así como también sucede en ciertas localidades del norte de la provincia. En contraste, sobre el Núcleo Norte, la siembra avanza con ritmo normal y hasta registra un adelanto interanual de 3,2 p.p., mientras que en el Centro-Este de Entre Ríos y Córdoba las labores también sostienen un buen ritmo.

Maiz

A su vez, la siembra de maíz registró un leve progreso intersemanal de 1 p.p. a la espera de que comience la fecha óptima de siembra tardía a finales del mes de noviembre. Hasta el momento, se ha sembrado el 36 % del total nacional estimado, lo que representa un atraso interanual de -2,7 p.p. Esta demora se debe a la imposibilidad de entrar a los campos en la zona centro-oeste de la provincia de Buenos Aires, donde no se ha podido cumplir la intención de siembra temprana, pasando esa intención a siembra tardía en su gran mayoría. Por otro lado, los lotes implantados reportan una condición entre Buena y Excelente en el 79 % de los casos, en comparación al 29 % reportado en similar fecha de la campaña anterior.

Girasol

Por su parte, la siembra de girasol alcanzó un progreso intersemanal de 8,6 p.p., cubriendo el 71,6 % de las 2,7 MHa proyectadas. Continuaron registrándose lluvias que dificultaron el progreso de las labores en las zonas girasoleras del sur del área agrícola. No obstante, los registros moderados del centro y norte del área agrícola provocaron mejoras en la condición de cultivo de la oleaginosa que actualmente presenta el 100 % del área en categoría Normal a Excelente.

Sin embargo, cabe mencionar que en esta semana se dieron eventos de granizo en diferentes puntos del país, aunque de alcance acotado a superficies reducidas, por lo que se espera que el alto potencial del cultivo compense las pérdidas provocadas por estos eventos.